رمضانيات السياسة السعودية في أمريكا

قبل أيام تحدثنا في هذه الزاوية عن دبلوماسية المبادرات التي بدأت تنتهجها السياسة السعودية وأوردنا مثالا على ذلك الحراك السريع الذي قامت به بعثتنا في الأمم المتحدة بعد تقرير أمينها العام الذي أدرج التحالف العربي لإعادة الشرعية اليمنية في قائمة سوداء لانتهاكات حقوق الأطفال والمدنيين، وكيف استطاع ذلك الحراك حذف التحالف من القائمة بسرعة فائقة بعد جهود واعية وعالية المهنية والاحتراف. والآن نتحدث عن مبادرة أهم وحراك أوسع تمثله زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

نادرا ما يقوم المسؤولون السعوديون الكبار بزيارات دولة في شهر رمضان، وإذا حدثت تكون لفترة قصيرة لا تتجاوز يوما أو يومين، لكن زيارة الأمير محمد تقررت خلال هذا الشهر ولعدة أيام ولأكثر من مدينة لمقابلة طيف واسع من المسؤولين في مجالات مختلفة. الأحداث المتسارعة، والأزمات المعقدة في منطقتنا، والدور الريادي الذي تقوده المملكة، وإستراتيجيتها الجديدة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشراكات عالمية، كل ذلك لا يتيح الانتظار أو الركون إلى سياسة ردود الأفعال أو التعامل مع النتائج بعد حدوثها. الوقت ليس في صالح أحد إذا انتظر كثيرا، والمملكة قررت أن تكون شريكا في صناعة السياسات حتى الخاصة منها بالدول الكبرى لضمان مصالحها الإستراتيجية ومصلحة الإقليم والمحيط العربي وعلى نطاق أوسع الشرق الأوسط الذي يشهد تغيرات جيوسياسية حادة وعنيفة تهدد الجميع بواسطة منظمات ودول تستهدف الشرعيات والأمن والاستقرار بالتدخل المباشر وإشاعة الفوضى من خلال الإرهاب المنظم.

أمريكا رغم كل ما يحدث من خلاف معها حول بعض الملفات السياسية الساخنة والمزمنة تظل القوة الكبرى التي تمسك بكثير من خيوط اللعبة السياسية وتشكيل الواقع السياسي، هذه الحقيقة وإن كانت لا تعجبنا فإنه ليس موضوعيا إنكارها أو تجاهلها أو تهميش نتائجها وآثارها. كما أن أمريكا رغم كل شيء قد حدث في علاقتها بالمملكة لا تستطيع تحجيم دور المملكة وأهميتها كأهم حليف إستراتيجي لها في المنطقة منذ زمن بعيد، ازدادت أهميته في الفترة الأخيرة لاستطاعته قيادة الحراك السياسي الخليجي والعربي، واتخاذ القرارات الكبرى تجاه أزمات المنطقة. حليف لا يمكن مقارنته بحليفها الجديد الذي يتسبب كل يوم في مشاكل وفضائح فاقعة، ولا يمكن أن يكون بديلا عن حليف مستقر سياسيا وقوي اقتصاديا، يتمتع بالمصداقية والالتزام في علاقاته.

لقاءات الأمير محمد بن سلمان مع زعماء الكونجرس ثم وزير الدفاع الأمريكي وتتويجها بلقاء الرئيس أوباما، ثم لقاءاته التالية في نيويورك ثم كاليفورنيا تشير إلى أن أهم الملفات السياسية قد تم طرحها على طاولة النقاش، وأن الرؤية الجديدة للمملكة اقتصاديا وتنمويا جاذبة للقوة الاقتصادية الأمريكية التي تؤثر كثيرا في مسارات السياسة وتوجهاتها. إنها فعلا مرحلة السعودية الجديدة التي تتطلع إلى المستقبل بإصرار وثقة وقوة وفق نهج جديد حددته واتخذت من أجله الأساليب والأدوات والوسائل الكفيلة بنجاحه إن شاء الله.

* نقلا عن "عكاظ"