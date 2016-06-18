محمد بن سلمان لـ"المبتعثين": كونوا واجهة مشرفة للوطن

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن على الجميع مهمة، سواء كطلبة أو مسؤولين أو مفكرين أو رجال أعمال وفي كل القطاعات للبناء والتنمية، وأن يكونوا واجهة مشرفة للوطن.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر إقامته بواشنطن، أمس الجمعة، بنماذج من الطلبة السعوديين المتميزين في الجامعات الأميركية بحضور الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأبدى ولي ولي العهد سروره بلقاء نماذج مشرفة من الطلبة السعوديين، وأن يعودوا للوطن بحصيلة علمية كافية لخدمة الوطن.

وألقى الملحق الثقافي، الدكتور محمد العيسى، كلمة عبر فيها عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إلحاق الدارسين على حسابهم بالبعثة ممن استوفوا الشروط، مقدما موجزا عن الطلبة وتحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة الأميركية.

والتقطت الصور التذكارية لولي ولي العهد مع الطلبة.