محمد بن سلمان يلتقي رؤساء شركات عسكرية بواشنطن

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بواشنطن اجتماعات مع عدد من الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية. واجتمع ولي ولي العهد مع رئيس وأعضاء شركات، بوينج، وريثيون الدولية، ولوكهيد مارتن الدولية كلاً على حدة.

وتطرقت الاجتماعات إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية وما تشمله من أنشطة صناعية وتقنية وخدمات تدريبية وخدمات مساندة. وأبدت الشركات ترحيبها ببرامج السعودية الطموحة واستعدادها للمشاركة بدور فعال في هذه البرامج.

