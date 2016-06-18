«شغب الملاعب».. مقاربة سياسية

دخلت السياسة على خط شغب الملاعب الفرنسية التي تحتضن بطولة أمم أوروبا والتي تحظى بإقبال كبير من المشاهدين الذين هالهم مستوى العنف الذي تحول إلى معركة بين المشجعين الروس والإنجليز الذين يُعرفون خصوصاً بإثارة المشكلات أينما حلوا، إذ يسبق التحذير منهم قبل كل بطولة تقام في أوروبا أو حول العالم، وذلك بسبب الفوضى التي يخلقونها داخل الملعب وخارجه.

أول من أمس احتدّ السياسيون الروس على نظرائهم الفرنسيين بعد أن اقتادت الشرطة في مدينة ليل عشرات من مشجعي المنتخب الروسي بسبب الصدامات الدامية مع المشجعين الإنجليز، وهو أمر استفز وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ما جعله يندد بـ»التمييز» الذي وجده مشجعو بلاده، وانتهاك فرنسا لاتفاقية فيينا الدبلوماسية، وأعلنت وزارته استدعاء سفير باريس في موسكو احتجاجاً على تصرفات السلطات في بلاده بحق المشجعين، وأخطرته بأن من شأن تأجيج المشاعر المناوئة للروس أن يضر بالعلاقات بين البلدين.

وفي واقع الأمر فإن الشغب في الملاعب الأوروبية لاسيما في البطولات على مستوى المنتخبات يعد أمراً معتاداً، إلا أن حدة الاشتباكات الأخيرة ومستوى العنف الذي ظهر بين الجانبين، يكشفان عن حالة احتقان واضحة أفرزتها حالة التوتر السياسي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على خلفية أزمة أوكرانيا والتي بسببها يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على موسكو.

وما يدلل على ارتفاع الشعور العدائي تجاه روسيا في أوروبا قيام المشجعين الإنجليز بتوجيه الشتائم للرموز الروسية، ووضع العلم الروسي تحت الأقدام في مشهد استفزازي، وكلها ممارسات ما كانت لتحدث لولا أن الأجواء كانت مهيأة في الأساس لحدوث مثل هذا العراك..

«رويترز» قالت: إن المشجعين الروس رأوا أنفسهم جنوداً في معركة الكرملين الجيوسياسية.. البروفيسور سيرجي ميدفيدف تحدث للوكالة واصفاً عقلية المشجع الروسي، بقوله: لن نفوز بالبطولة، لكن دعونا نترك بصمة شجاعة يتحدث عنها العالم.

لطالما أطاح شغب جماهير الملاعب بأقنعة السياسة، وعبر عن الواقع الفعلي للمناخ السياسي المحلي أو الدولي والذي يعجز السياسيون بحساباتهم المعقدة عن أن يعبروا عنه، لذا يتولى الغوغاء معالجته على طريقتهم.

* نقلا عن "الرياض"