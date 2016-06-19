عندما انطلقت معركة تحرير الفلوجة من "داعش"، بث الإعلام المواكب لتلك العمليات صوراً لمركبات وراجمات ما يسمى "الحشد الشعبي"، وقد عُلقت عليها صور المدعو نمر النمر، وعندما قدمت رؤوس الطائفية من إيران وعلى رأسهم قاسم سليماني المطلوب دولياً بوصفه إرهابياً صرح وزير الخارجية العراقي بأن سليماني مستشار عسكري في الحكومة، وعندما قال السفير السعودي في العراق ثامر السبهان بأن الطائفية محرقة سترتد على صنّاعها، استفز ذلك الخارجية العراقية التي أصدرت بياناً بأنها لن تسمح لأي سفير بتأجيج خطاب الطائفية في العراق. فهل أصبحت الخارجية كـ "الجمل الذي لا يرى سنامه"؟

إن من الضروري على أبناء الشعب العراقي أن يتنبهوا لمحاولة تغييب الحقائق التاريخية عنهم ودور المملكة في حظر الطيران في مناطق جنوب العراق في الفترة بين 91 – 2003، والتي ساهمت في منع نظام صدام حسين بالقيام بأي ضربات جوية في تلك المناطق التي يسكن غالبيتها من الشيعة، ولم تتصرف المملكة بطائفية كما تقوم اليوم ميليشيات ونظام إيران، وعلاوة على ذلك احتوت المملكة بكل ترحيب النازحين من الجنوب العراقي في مخيمات رفحاء، وقد قامت المملكة بذلك بدافع الدين والعروبة بعيداً كل البعد عن أي اعتبارات طائفية.

إن الدبلوماسية السعودية في العراق تسابق الخطى من أجل توطيد العلاقات بين الرياض وبغداد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالنظر إلى أن العلاقات بين البلدين في الأساس تعاني جفوة وفجوة أسهم في تأسيسها حالة التعاطي الطائفية التي سادت المشهد العراقي بعد 2003، وتكرّست وترسخت إبان فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء وهو الذي قاد العراق لما يعانيه اليوم من تمكين للإرهاب والميليشيات في أجزاء متفرقة، فإن من الضروري استيعاب أن المملكة عندما افتتحت سفارتها في العراق جعلت نصب عينيها العمل مع كل الأطياف العراقية وستواصل ذلك في النجف والفلوجة والبصرة وكربلاء والأنبار وأربيل ونينوى، ولن تستثني في تلك الجهود أحداً، وقد كانت الزيارة التي قام بها السفير السعودي ثامر السبهان قبل أسابيع إلى المرجع الديني حسين الصدر المعروف بوطنيته واعتداله جزءاً بسيطاً من المجهود الذي يستهدف كافة الشرائح والأطياف العراقية، من أجل تجسير العلاقات بين الرياض وبغداد، وإزالة ما يمكن أن يسهم اضطراب الأحداث في وقوعه أو تجلبه بعض الأطراف العراقية السياسية أو الاعلامية، والتي لا يفهم مغزى محاولتها التشويش على جهود المملكة إلا أنها تريد سلخ العراق من عروبته وهو المرجع العروبي العتيد.

* نقلا عن "الرياض"