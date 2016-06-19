السعودية.. نجاح عملية نقل أعضاء من طفل متوفي دماغياً

أجرى الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء أمس عملية نقل أعضاء من طفل متوفى دماغياً بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يبلغ من العمر أربعة أشهر تعرض لحادث مروري نتج عنه إصابة بليغة في الرأس مع كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالدماغ، أدخل على إثرها المستشفى وتم تنويمه بالعناية المركزة للأطفال بالمستشفى بعد تبرع ذويه رسمياً بأعضائه.

وقام الفريق الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء المكون من رئيس الفريق استشاري جراحة الكبد والجهاز الهضمي الدكتور أحمد الجوهري واستشاري جراحة كلى الدكتور علاء أبو يوسف وطاقم طبي من مستشفى الملك عبدالعزيز بعد تجهيز الإمكانيات اللازمة بعملية النقل التي احتوت على الكليتين والكبد والأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور الجوهري، أن العملية تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط للتبرع بالأعضاء لطفل يبلغ عمره أربعة أشهر، مشيراً إلى أنه قد صاحب العملية صعوبات كبيرة وتحديات نظراً لصغر حجم الأعضاء والأوعية الدموية، حيث إنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة وعمل التخطيط الدماغي للمريض أثبت وفاة المريض دماغياً، ومن مبدأ التعاون الدائم بين المركز والمستشفيات، تم إبلاغ المركز بوجود حالة متوفاة دماغياً وذلك بعد التأكد من ذلك بعمل الفحوص والتحاليل اللازمة.

وقال: تم تجهيز غرفة الجراحة بالفريق الطبي وتم إجراء عمليات الجراحة لاستئصال الأعضاء وتكللت بالنجاح حيث تم استئصال الكبد والكليتين والأوعية الدموية وتم نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها في الرياض والدمام.

من جانبه أشار المشرف على مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة الدكتور حاتم العمري إلى أنه فور استئصال الأعضاء تم نقلها وزراعتها للمرضى خلال ساعات، مقدماً شكره لذوي المتوفي على التبرع بالأعضاء وأن هذه بادرة يشكر عليها ذوي المريض لاستفادة أشخاص آخرين منها وإسهامها في إنقاذ حياة أشخاص هم في أمس الحاجة لها.