العلاقة مع أمريكا ومحمد بن سلمان

طغت زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد على اهتمام وسائل الإعلام الغربية وبشكل لم يسبق له مثيل، حيث تصدرت اجتماعاته مع النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية مساحات واسعة في الصحافة الأمريكية واحتلت حيزا لا يستهان به في محطات التلفزة الشهيرة، وكان واضحا من لقاءات الأمير في محطته الأولى، حجم اللقاءات المكثفة مع الطبقة الحاكمة في واشنطن سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس والذي يبدو أنها تعمل لإعادة هندسة هذه العلاقة مع هذه الدولة الكبرى على أكثر من صعيد بعد تحولات سياسية وعسكرية فرضتها الأحداث الدولية جنبا إلى جنب مع تصاعد بؤر التوتر في المنطقة والتي ألقت بظلالها على مجمل العلاقات في السنوات الأخيرة.

الجدول الكبير والبرنامج الطويل لزيارة الأمير سواء في العاصمة واشنطن أو نيويورك أو لوس أنجلوس يدل أنه تم التحضير لهذه الزيارة جيدا، ومنذ وقت مبكر، والتي عادة ما تقتصر على المباحثات السياسية والعلاقات الثنائية لكن أضيف لها ملف ضخم يبحث بهذا الحجم لأول مرة وعلى هذا النحو من المستوى السياسي وهو الملف الاقتصادي وذلك في ظل رؤية المملكة 2030 والذي يقال إنه يحمل مفاجآت كبيرة خصوصا في الاجتماع مع عمالقة الشركات الكبرى بعد أن تجاوزت العلاقات بين البلدين القضايا النمطية كالنفط والطاقة لتأخذ منحى اقتصاديا إستراتيجيا أبعد من ذلك وهو ما يعزز من مكانة المملكة وأوراقها السياسية على الساحة الدولية، وحتى وإن اختلفت أو تباينت الرؤية حول بعض الملفات الشائكة إلا أن ذلك أمر صحي لمراجعة الأدوار السابقة وشفافية سياسية تضفي ندية أكثر على طبيعة هذه العلاقة أيضا وتخرجنا من شرنقة المثاليات السياسية والشكليات البروتوكولية وتؤسس لعلاقة موضوعية تبنى على المشتركات وائتلاف ما اؤتلف عليه واختلاف ما اختلف عليه.

* نقلا عن "عكاظ"