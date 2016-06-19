الملك سلمان: موقف السعودية ثابت تجاه القضية الفلسطينية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، الأحد، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفلسطيني جلسة مباحثات جرى خلالها التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في فلسطين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعقب الجلسة، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هدية تذكارية من الرئيس عباس.

وحضر جلسة المباحثات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

وقد غادر الرئيس عباس جدة وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.