100 ريال غرامة فورية لرمي أعقاب السجائر أرضا

أعلن مدير المرور اللواء عبدالله الزهراني أن عقوبة فورية ستفرض على كل من يلقي أعقاب السجائر من السيارة أو أثناء السير، باعتبارها مخالفة من الدرجة الرابعة. وأوضح أن رجل المرور سيتولى تحرير المخالفة فورا وغرامتها ستكون 100 ريال سعودي.

وذكر اللواء الزهراني أن مخالفات الدرجة الرابعة تشمل استخدام أجهزة غير مصرح بها، أو وضع شعارات وملصقات تتنافى مع الآداب العامة، وترك المركبات في الطرق العامة في أماكن غير مخصصة لها من غير ضرورة، ورمي أي أجسام من داخل المركبات، وسير المركبة دون لوحة أمامية، وعبور المشاة الطرق في أماكن غير المخصصة لهم، وعدم تقيد المشاة بالإشارات المخصصة لهم.