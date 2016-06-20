السعودية.. أول معرض فني تشكيلي للمكفوفين

تدشن الأميرة صيته بنت عبدالله بن عبدالعزيز مساء اليوم الاثنين، أول معرض فني تشكيلي للمكفوفين بالمركز السعودي للفنون التشكيلية بجدة، بمشاركة30 فنانا وفنانة تشكيلية، يقدمون 60 لوحة متنوعة من مختلف المدارس الفنية، ويعود ريع المعرض لجمعية إبصار الخيرية بجدة.

وأوضحت عضو جمعية إبصار الخيرية بجدة الدكتورة عائشة نتو، أن المعرض يستمر 5 أيام، يتركّز حول مشاركة الفن في دعم العمل الاجتماعي، مثمنة رعاية سمو الأميرة صيته هذا الحدث الذي يعد الأول من نوعه في جدة، مؤكدة أن هذه الرعاية امتداد مستمر لدعم سموها المتواصل للجمعية في مختلف أنشطتها، مما سيسهم بشكل كبير في نجاح المعرض الذي يحمل أهدافاً اجتماعية سامية، علاوة على قيمته الفنية وبعده الوطني.