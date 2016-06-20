السعودية.. 3 آلاف مكالمة للدفاع المدني يوميا

يستقبل التوجيه والتحكم في إدارة الدفاع المدني بالرياض يوميا على الرقم 998، نحو 3 آلاف مكالمة واردة، ما بين طلب إنقاذ أو إرشادٍ للسّلامة.

وتعد فرقة جامعة الإمام إحدى أهمّ وحدات الدفاع المدني في مدينة الرياض، نسبة لكثرة عدد حوادث الإطفاء والإنقاذ التي تباشرها بشكل يومي، وحتى السحور فجرا، وأغلبها ناتج عن خطأ فردي، كحوادث حرائق الطهي المنزلية، وحوادث السّير المرورية.

فيما يتعايش جنديّ الإطفاء مع تلك الحوادث، ويصارع الموت كما رفاقـُه، بماذا يشعرُ حين ينطلقُ جرسُ الإنذار لمباشرةِ أيّ حادث.

أما مركز الدفاع المدني في جامعة الإمام فهو واحد من بين 76 مركزا في مدينة الرياض تعمل بكامل قواها البشرية والآلية على مدار العام.