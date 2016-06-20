السماح لشركة "6 فلاغز" الأميركية للاستثمار بالسعودية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي مسؤولي شركة "6 فلاغر" الترفيهية الأميركية اليوم الاثنين خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية، حيث أسفر اللقاء عن السماح للشركة بالعمل في المملكة.

من جانبه٬ قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "6 فلاغز" جون دافي: "نحن فخورون في منحنا فرصة للدخول في شراكة لإدخال مجموعتنا إلى السعودية".

وتعد 6 فلاغز أكبر مجموعة منتزهات ترفيهية في العالم نظرا لعدد مرافقها٬ حيث تضم المجموعة 18 مرفقا منتشرا في أنحاء أميركا الشمالية٬ تشمل الحدائق الترفيهية والمائية ومراكز ترفيهية للعائلات٬ وبلغ عدد زوار مرافقها خلال عام 2014 نحو 25 مليون زائر.