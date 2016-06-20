خالد الفيصل: صحن المطاف للمعتمرين خلال رمضان

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتسهيل الطواف للمعتمرين خلال ما تبقى من شهر رمضان، وذلك من خلال توجيه المصلين أثناء صلاة التراويح إلى الأروقة الداخلية والتوسعة الشمالية والأدوار العليا للحرم المكي على أن يسمح للصلاة في صحن المطاف فقط للطائفين في الصلوات المفروضة وتوجيه العربات إلى الأماكن المخصصة لها، جاء ذلك بعد أن اطلع سموه على تقارير تؤكد تعطل المعتمرين عن الطواف في الصحن أثناء الصلوات وبالتحديد صلاة التراويح.

ودعت الإمارة جميع المسلمين القادمين للحرم بالتقيد بهذا القرار الذي سيساهم في تسهيل الطواف للمعتمرين خلال هذا الشهر والتعاون مع رجال الأمن الموكل إليهم لتنفيذ هذه المهمة.