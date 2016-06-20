في المسألة السكانية.. مخاطر ومحاذير!!

مقتضيات الواقع وملامح المستقبل.. تفرض أن تثار العديد من الأسئلة المباشرة حول المسألة السكانية، التي باتت تتوراى خلف عناوين التنمية واستحقاقات المستقبل وضمان بناء مجتمع تتراجع فيه حدود الفقر والعوز، وتنمو فيه مساحة الكفايات.. وتأخذ بالاعتبار حسابات الواقع واستشراف المستقبل بناء على معطيات حقيقية حاضرة لا أوهام وتطلعات غير ممكنة التحقيق.

لا أعرف إذا ما كانت رؤية 2030 عالجت هذا الموضوع أو أولته أهمية بقدر تأثيره الكبير على المسار التنموي برمته من تعليم وعمل وصحة وإسكان وغيره من احتياجات مجتمع يحقق نمواً سكانياً عالياً.. وبوتيرة قد تلتهم ما يمكن توفيره من مقومات الحياة.

تعالج رؤية 2030 قضايا كثيرة تتعلق بالمساكن والعمل والتعليم والصحة.. وتحاول ان ترتسم مخططا يواجه استحقاقات المستقبل ومتطلبات الأجيال.. وهي تصب بشكل أو بآخر في معالجة آثار النمو السكاني الكبير، وهو مصدر يبعث على القلق إذا استمر على هذا النحو.. فكل تنمية محدوده ستلتهم مقوماتها زيادة سكانية غير محسوبة..

النمو السكاني متوالية حسابية تتعاظم بكثرة السكان، والنظر إليها من خلال ملاحقة نتائجها وآثارها لن تكون فاعلة إذا لم يكن هنا وعي كافٍ وتوجه وطني توعوي وبرامج عمل تكشف مخاطر هذا النمو الكبير على مقومات محدودة مهما كان مستوى نموها السنوي.. فلا يمكن ان تلاحق متطلبات تتزايد بسرعة كبيرة، ناهيك عن الإخفاق الممكن لتلك البرامج أيضا لأسباب متعددة.

لقد كانت معظم الجزيرة العربية إلى زمن ليس بالبعيد بيئة هجرة لا بيئة استقبال.. تفجر النفط عظم الهجرة إليها وعزز بناء مدن وكيانات في صحراء وبيئات قاحلة تتطلب جلب مقومات الحياة إليها من أبسط وسائل المعيشة والطعام.. إلى الماء الذي يجلب من محطات التحلية البعيدة لإرواء عطش سكانها.. مقومات الحياة الطبيعة محدودة.. واليوم يتكشف عبء الإنفاق على تلك الخدمات.. إذا ما استمر الحال على ماهو عليه من زيادة الطلب والاستنزاف الشره لمصادر الحياة.. وكل هذا لا يمكن فصله عن نمو سكاني أصبح من أعلى المعدلات عالميا.

من سيدفع الثمن الباهظ إذا ما استمر التراخي في معالجة هذه القضية؟ وإذا انحسر الوعي عند أبواب الأمنيات.. فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.. وسيأتي يوم من لا يعمل لن يأكل، ومن يحتاج العلاج عليه أن يدفع ثمنه.. ومن يتطلع لتعليم جيد عليه أن يوفر رسوم الدراسة.. ومن يريد توفير الحد الأدني من أسباب الحياة لأبنائه عليه أن يخطط لتكلفة الحياة قبل مجيئهم.

نعاني فقراً في الدراسات السكانية.. فلا توجد دراسات كافية تصل إلى عمق المشكلة لتحدد عوامل إنتاج الفقر والفاقة وانعدام الكفايات.. فالفقر أيضا متوالية حسابية تتضخم مع زيادة عدد الفقراء والأبناء الفقراء ومحدودي التعليم والذين استسلموا للشارع يسوقهم حيث يمكن ان يدفع بهم لارتكابات تبدأ من التسول والتحايل وقد تنتهي بالجريمة..

ولو تم دراسة أوضاع الفقراء منهم، فسنرى أن السائد في معظم تلك الأسر، أنها تعاني من زيادة ملحوظة في عدد الأبناء ربما يقترب أو يتجاوز العشرة للأسرة الواحدة.. بينما محدودية دخل رب الأسرة يتهاوى تحت وطأة كلفة الحياة. كما أن وعيه محدود بما يحيط به من مشكلات ومتطلبات سيعاني منها أبناؤة على نحو قاس.. مما يدفع بكل الشرور الاجتماعية التي لن تطال بيئات الفقر وحدها، ولكن تطال المجتمع برمته..

يعيش الفقراء في وسط اجتماعي سيؤثرون فيه سلباً طالما لم يكن هناك محاولات جادة للحد من ظاهرة الفقر.. وليس عبر توفير الكفايات فقط، ولكن عبر توعيه تصل إلى جماجم جيل جديد منهم عليه أن يدرك أن ثمن تلك الحياة العشوائية باهظ الكلفة وشديد الوطأة.

قبل أكثر من عام.. هاجم رئيس الجمعية السعودية للدراسات السكانية لجنة الإسكان بمجلس الشورى، واتهم أعضاءها بأنهم "لا يعرفون شيئًا عن القضايا السكانية"، وذلك على خلفية موضوع السياسة السكانية "وتنظيم النسل "في المملكة، قائلاً: "الأعضاء الموجودون في هذه اللجنة لا يعرفون شيئًا عن القضايا السكانية أو الشؤون السكانية. نحن متخلّفون في القضايا السكانية، وكثرة الإنجاب ظاهرة غير صحية في وقتنا الحاضر".

وإذا كان مجلس الشورى الذي يضم نخبة من المجتمع، يتعثر في إقرار الوثيقة السكانية كنتيجة طبيعية للمحاذير التي يسوقها البعض وهي غير واقعية تجاه مسألة تنظيم او تحديد النسل.. فتلك مشكلة كبيرة، فمن يعول عليه التصدي لمثل هذه القضية الوطنية الخطيرة الأبعاد لازال يكرس ذات المحاذير تجاه أي مشروع يستهدف التنظيم، فكيف لو كانت الدعوة لتحديد النسل وفق إمكانات الأبوين وقدرتهما.

لقد ظهرت على السطح مشكلات كبيرة لا يمكن مواجهتها بسهولة في وسط هذه الفوضى السكانية - إن جاز التعبير - وإذا كان عدد المواطنين في المملكة اليوم يربو على العشرين مليوناً، وتعاني من مشكلات كبيرة في توفير خدمات التعليم والصحة والإسكان وزيادة كلفة الحياة.. فما بالنا بالعقود القليلة القادمة.. التي اذا ما استمر معدل الإنجاب على هذه النحو.. إذ أن المتوقع خلال ثلاثة عقود أن يتضاعف عدد السكان ليصل إلى أربعين مليوناً. ولن يكون هذا مستبعدا فمعدل الإنجاب يترواح بين 6-7 أبناء (ذكور وإناث) وهذا عدد كبير مقارنة بالمجتمعات الأخرى، علمًا بأننا نتحدث عن "المعدل" لوجود أزواج ينجبون 10 أطفال وربما أكثر.. وقد يرى البعض أن من المفارقات أن إكثار النسل وزيادة الإنجاب تزداد عند الفقراء بينما يميل الأغنياء إلى تحديد النسل.. فالمسألة هنا مرتبطة بالوعي ومستوى التعليم والاهتمام بالتربية والتأهيل.. وليست بالقدرة المادية فقط على الإعالة.

ليست المشكلة في النمو السكاني بحد ذاته، المشكلة الأساسية أن هذا النمو يحدث في بلد يكاد يعتمد على مورد وحيد، وهو متعلق باستخراج النفط وتوفير النقد الذي يأخذ دورته في مجمل الحركة الاقتصادية وتوفير الخدمات لعدد سكاني يزداد كل عام ويطلب المزيد من توفير سبل الحياة والخدمات وفرص العمل.. الزيادة السكانية مفيدة في بلدان تعتمد على الإنتاج الذاتي للسلع والخدمات وتستفيد من المردود البشري كيد عاملة ماهرة لمواجهة متطلبات الإنتاج الذي يتعاظم دخله بزيادة المنخرطين فيه.. ولم تكن رؤية 2030 إلا تحركاً في هذا السياق.. إلا أن مردود الرؤية لن يكون متاحا بين يوم وليلة ولا ضمانات للوصول الى الأهداف دون تعثر او مشكلات جديدة.. ولذا سيكون على الأسرة ان تفكر ملياً في مواجهة المستقبل.. فالوعي الأول بمقومات الحياة وشروطها مطلب ملح، وعلى كل زوجين مقبلين على الحياة التفكير فيه ملياً.. والخروج من عباءة مجتمع التفكير بالتمني، والنزول إلى أرض الواقع وقراءة المعطيات بشكل جيد.

يقول عليه الصلاة والسلام "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول".. أي لو لم يكن له من الإثم إلا هذا لكان ذلك كافياً لعظمه.. إن الله لن يؤاخدكم أيها الأزواج على تنظيم نسلكم - بارك الله لكم في أبنائكم - فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.. ولكن حتما سيؤاخذكم على إهمالهم والانصراف عن إعدادهم للحياة.. وتعليمهم وتوفير احتياجاتهم وبناء عقولهم وأفهامهم ليكونوا إضافة لمجتمعهم وخيراً لأمتهم.. فاختاروا لأنفسكم.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".