كتاب ومثقفون: "6 فلاغز" تسويق للفرح في السعودية

نال السماح بشركة "6 فلاغز" الترفيهية الأميركية بالعمل في السعودية، نصيبه الوافر من اهتمامات المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث دشن مغردون سعوديون وسماً تحت عنوان "سكس_ فلاغز_ بالسعودية".

وقال الكاتب الاقتصادي فضل أبوعينين إن القرار بداية قوية لتطوير قطاع الترفيه، فيما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله ابن ربيعان أن صناعة الترفيه صناعة بكر ومستقبلها واعد، متمنياً إنشاء مدن ترفيه ومنتجعات وأسواق على الشواطئ الطرفية بعيداً عن المدن الكبيرة.

كما شهدت التغريدات مقترحات استباقية بأن تكون المنشأة الترفيهية في مدن سعودية تحظى بمقومات مناخية مناسبة، حيث طالب مغردون بأن تكون المنشأة في مدينة الباحة جنوب السعودية وذلك لما تتمتع به من أجواء باردة، كما اقترح آخرون بأن تكون المنشأة في مدينة جدة وذلك بسبب موقعها المميز على شاطئ البحر الأحمر.

تغريدات أخرى حول القرار جاءت عفوية وبعضها تضمن صوراً وفيديوهات عن طبيعة عمل شركات "6 فلاغز"، حيث علق الإعلامي عضوان الأحمري بقوله "صورة للفرح" مرفقاً صورة لقاء الأمير محمد بن سلمان مع مالك "6 فلاغز"، فيما قال الأستاذ الجامعي عبيد العبدلي إنها "تسويق للفرح"، كما قال الكاتب خالد العمار إن مثل هذه الاتفاقيات تمثل تنفيذاً للرؤية، فيما ضمن مغردون آخرون لقطات من أبرز الألعاب الترفيهية التي تضمها ملاهي "6 فلاغز".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، كان التقى الاثنين ضمن زيارته للولايات المتحدة الأميركية، مسؤولي شركة "6 فلاغز" الترفيهية الأميركية، حيث أسفر اللقاء عن السماح للشركة بالعمل في السعودية.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة "6 فلاغز" جون دافي قال: "نحن فخورون في منحنا فرصة للدخول في شراكة لإدخال مجموعتنا إلى السعودية"٬ مضيفاً: الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة السعودية لتوفير المزيد من خيارات الترفيه لمواطنيها تتلاءم مع متطلبات الترفيه التي تتمتع بها مجموعة سكس فلاغز. وأضاف: نستطيع أن نوفر الترفيه الذي يتطلع إليه السعوديون٬ ونحن نشارك بلادهم رؤيتها بتوفير المزيد من الخدمات الترفيهية والخيارات الكافية٬ كما نتشارك نفس التصور ونحن جاهزون لتوفير الخيارات الكافية.

وتعد 6 فلاغز أكبر مجموعة متنزهات ترفيهية في العالم نظراً لعدد مرافقها٬ حيث تضم المجموعة 18 مرفقاً منتشراً في أنحاء أميركا الشمالية٬ تشمل الحدائق الترفيهية والمائية ومراكز ترفيهية للعائلات٬ وبلغ عدد زوار مرافقها خلال عام 2014 نحو 25 مليون زائر.