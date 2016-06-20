محمد بن سلمان يبحث شراكة "مسك" الخيرية وأكاديمية "خان"

يجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي برئيس أكاديمية خان، حيث يبحثان الشراكة الأكاديمية بين مؤسسة مسك الخيرية والأكاديمية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى مسؤولي شركة "6 فلاغز" الترفيهية الأميركية الاثنين خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية، حيث أسفر اللقاء عن السماح للشركة بالعمل في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "6 فلاغز" جون دافي: "نحن فخورون لمنحنا فرصة للدخول في شراكة لإدخال مجموعتنا إلى السعودية٬ مضيفا: الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة السعودية لتوفير المزيد من خيارات الترفيه لمواطنيها تتلاءم مع متطلبات الترفيه التي تتمتع بها مجموعة 6 فلاغز".