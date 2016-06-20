ولي ولي العهد في مهمة مستقبل الأجيال

نجاح زيارة ولي ولي العهد التاريخية والمهمة في توقيتها للولايات المتحدة الأميركية لا تعني توقع نتائج سريعة أو سحرية معها، ولكن نحتاج إلى وقتٍ وعمل متلازمين للوصول إلى ما تحقق وسيتحقق من نتائج لهذه الزيارة، خاصة ما له علاقة بجذب رؤوس الأموال الأميركية في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات والتجارة والصناعة ونقل التقنية، حيث لن تتضح عوائد تلك الاستثمارات إلاّ بعد سنوات قليلة، يتخللها زيارات عمل متبادلة، واتفاقيات ملزمة، وبُنى تحتية للمشروعات، وتأهيل وتدريب للعنصر البشري، وكلها تحتاج إلى وقت.

الزيارة نجحت في تسويق رؤية المملكة 2030، ومعها برامج وطنية طموحة بمبادراتها وأهدافها في «التحول» و«أرامكو» و«الشراكات» و«الخصخصة» و«صندوق الاستثمارات العامة»، حيث تناقلت وسائل الإعلام الأميركية وجه السعودية الجديد في الانفتاح على العالم، والخروج من تحوطات الماضي بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وتصدّرت المملكة ورؤيتها الجديدة الصحف والبرامج الأميركية، وتناقلها الشعب الأميركي والنخب والمستثمرون منهم تحديداً، وهذا بحد ذاته تسويق ذكي للرؤية في أكبر بلد اقتصادي في العالم، وعززّ ذلك لقاءات مباشرة بين ولي ولي العهد وكبار المسؤولين الأميركيين يتقدمهم الرئيس أوباما الذي أشاد برؤية المملكة، ومستوى طموحاتها، وتعدد شراكاتها، كما منح ضوءاً أخضر لاستثمارها مع بلاده كفرصة لتمتين العلاقات الإستراتيجية مع المملكة.

الإدارة الأميركية والإعلام الأميركي يدركون أن الأمير محمد بن سلمان مختلف عن غيره من قيادات عربية في المنطقة، ويشعرون أنهم أمام شاب طموح وذكي، وصاحب رؤية وقدرة وعشق للتحدي، ويقود بلاده إلى مرحلة جديدة من اقتصاد متعدد المصادر، ومنفتح على الآخر، ولهذا كانوا منبهرين من قدرة هذا الشاب على تحمّل رؤية بهذه الطموح، وبرامج وطنية بهذا العمل المضني من دون تردد أو خوف من الفشل، ومع ذلك الانبهار وقفوا له أيضاً احتراماً، وهيبة، ورغبة في المشاركة، وهو فعلاً ما استطاع ولي ولي العهد أن يكسبه في هذه الزيارة؛ فلم يقدم تنازلات كما يتوهم البعض، وإنما قدّم امتيازات يريد أن يتحقق معها النجاح، والاستمرارية، والشفافية، والتنافسية في سوق مفتوح، وسيبقى كذلك أمام كل الشركات والمستثمرين في العالم، ويتحقق معها كذلك تعميق العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية على نحو يتجاوز الجوانب السياسية والعسكرية إلى الاقتصادية التي ستكون عصب هذه العلاقة في القرن الواحد والعشرين باستثمارات تفوق تريلوني دولار.

ولي ولي العهد لن يتوقف في الولايات المتحدة الأميركية لتسويق رؤية المملكة، وبرامجها الوطنية، ولكنه سيواصل رحلات عمل مكوكية خلال الفترة المقبلة لعواصم عالمية لها ثقلها السياسي والاقتصادي؛ بحثاً عن علاقات وشراكات جديدة، وتواصل مفتوح على خط هذه الرؤية، ولن يهدأ لهذا الرجل بال حتى يحقق ما يريد أن يصل إليه مهما كانت التكاليف، وحجم العمل؛ لأنه باختصار لديه مشروع حلم أن يرى المملكة في المكان اللائق بها بين الأمم، ويستثمر كل مورد فيها للحاضر والمستقبل، ويرتقي بطموحات شعبها إلى حيث العالم المتحضّر بفكره قبل سلوكه، وهو رهان يسابق الزمن لتحقيقه، ويسعى من أجله، ليس لأن آبار النفط سوف تجف، أو الصحراء سوف تزحف على الساحل، ولكن لأن الشعب يستحق أكثر من ذلك، والوطن كل ذلك، وهي المهمة التي سيبقى فيها محمد بن سلمان مع نفسه، وفريق عمله يسهرون عليها ليل نهار لتحقيقها.. وهم أهل لذلك وقادرون على تحقيق الحلم لمرحلة ما بعد النفط وغيره.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".