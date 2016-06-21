الجبير والسفير السعودي يلتقيان أعضاء "الشيوخ الأميركي"

التقى وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي #سفير_ السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية اليوم الاثنين في #واشنطن برئيس #لجنة #الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ريتشارد بور والسيناتور ديان فاينشتاين في مقر الكونغرس، بحسب وكالة #الانباء السعودية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات #السعودية الأميركية، والعمل على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأشاد الجانبان بالزيارة الحالية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس #مجلس _الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس الأميركي #باراك _أوباما وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية والقطاعات الأخرى.