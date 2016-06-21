السعودية.. 26% تأثروا بالتعرفة الجديدة للكهرباء

أكّد خبراء في مجال الطاقة والكهرباء في #السعودية أن نسبة المتأثرين بالزيادة الأخيرة في تعرفة الخدمة الكهربائية قليل، قياساً بعدد المشتركين، حيث بلغت نسبتهم نحو 26% من جميع المشتركين، بنسب متفاوتة ترتفع بارتفاع كمية الاستهلاك من الكهرباء.

وأوصى الخبراء كافة المشتركين باتباع خطوات سهلة وبسيطة لمعرفة حساب قيمة الفاتورة من خلال التعرف على الشرائح، وما إذا كانت هناك زيادة على الشريحة التي يقع في نطاقها أم لا، بالإضافة إلى حجم الزيادة في كل شريحة، مؤكدين أن تعرفة الشريحة الأولى والثانية من القطاع السكني ظلت كما هي دون تغيير، وذلك بالنسبة للمشتركين الذين لا يتعدى استهلاكهم 4000 كيلو وات/ ساعة من الطاقة الكهربائية؛ وأن الشريحة الأولى "1- 2000 كيلو وات/ساعة" بقيمة 5 هللات لكل كيلو وات، فيما ظلت قيمة استهلاك الشريحة الثانية "2001-4000 كيلو وات/ساعة" كما هي بقيمة 10 هللة لكل كيلو وات، منوهة إلى أن الألف الأولى والثانية من الاستهلاك لا تزال بقيمة 50 ريال لكل منهما، وأن الألف الثالثة والرابعة بقيمة 100 ريال لكل منهما، وذلك بحسب وكالة الانباء السعودية (واس).

وأوضح الخبراء أنه تمت زيادة تعرفة الشريحة الثالثة ط4001 – 6000 كيلو وات/ساعة" لتصبح بقيمة 20 هللة بدلاً من 12 هللة لكل كيلو وات، فيما أصبحت جميع الشرائح الأعلى التي تزيد عن "6000 كيلو وات/ساعة" بقيمة 30 هللة لكل كيلو وات، وأن تلك الزيادة تُعتبر الأولى بالنسبة للقطاع السكني منذ أكثر من 15 عاماً، بالرغم من زيادة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لإنتاج الطاقة الكهربائية ليس فقط في المملكة ولكن على مستوى العالم.

وأضافوا: أن المشتركين الذين يستهلكون 5 آلاف كيلو وات/ساعة وكانوا يدفعون 420 ريالا في الفاتورة السابقة سيدفعون 500 ريال في الفاتورة الجديدة بنسبة زيادة قدرها 19 بالمائة، ومن يستهلكون 6 آلاف كيلو وات/ساعة وكانوا يدفعون 540 ريال في الفاتورة السابقة سيدفعون 700 ريال في الفاتورة الجديدة بنسبة زيادة قدرها 30 بالمائة، أما من يستهلكون 7 آلاف كيلو وات/ساعة وكانوا يدفعون 690 ريال في الفاتورة السابقة سيدفعون 1000 ريال في الفاتورة الجديدة بنسبة زيادة قدرها 45 بالمائة".