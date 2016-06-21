الملك سلمان ومحمود عباس يبحثان القضية الفلسطينية

استقبل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة الأحد، الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس.

وعقد خادم الحرمين والرئيس الفلسطيني جلسة محادثات جرى خلالها التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه #القضية_الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وعقب الجلسة تسلم الملك سلمان هدية تذكارية من الرئيس الفلسطيني.

حضر الجلسة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.