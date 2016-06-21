برامج «رمضان» تفرقنا !

كل عام اعتدنا مشاهدة إعلانات برامج رمضان قبل قدومه بأشهر عديدة، ويشهد منافسة شرسة ما بين القنوات لتقديم العمل الأبرز و"الأربح" والأكثر جماهيرية ومشاهدة وإعلاناً، فنجد المنتجين كل عام يقومون بتحركات مدهشة لاستقطاب النجوم إلى أعمال تتكدس فيها المسلسلات والمسابقات والبرامج بشكل مبالغ فيه في رمضان فقط !.

ومع أول أيام شهر رمضان المبارك وفي الوقت الذي مازلنا نتبادل التهاني بحلوله، ومازالت تغمرنا فرحة بلوغه، وتحيطنا أجواؤه الروحانية، تتسابق القنوات بعرض الغث والسمين وتظهر على السطح في كل "دورة" رمضانية تشتيتاً وإشغالاً للمشاهد؛ لتزرع كثيراً من الضجر في النفوس بتغييب للأجواء الروحانية، وتعكير لصفوها الجميل ومشاعرها الحميمة.

وبامتياز مُكلِفٍ ومُتكلّف، أصبح زخم البرامج والمسلسلات في رمضان موضة سنوية، وغدا لزمة إعلانية إعلامية، ورغم أن المشاهد اعتاد على كثافة تلك الأعمال المقدمة دائماً، وسئم من الصراخ والعويل والكوميديا الهابطة المشتركة في أغلبها، إلا أنه أصبح يعي أنها سوق رائج للمسلسلات والبرامج المكرورة، والمختلفة فقط في أسماء الممثلين والمقدمين..!.

وفي منعطف "فني" وباختصار آخر، مع المهرجان السنوي والإقبال الجماهيري الكبير على هذه الأعمال، فإن "حشو" البرامج والمسلسلات، وعرضها في شهر واحد وأوقات متقاربة ومتعارضة تؤدي إلى تشويش المشاهد، وتشتت ذهنه، خاصة تلك التي تخاطب كثيراً من شباب المجتمع، فيشعر بأنه وسط كمّ دراميّ هائل، وبرسائل ذات تأثير سلبي يتجلّى أحياناً في نشر بعض الأفكار الغريبة والدخيلة أحياناً دون تمحيص ديني أو تأريخي أو اجتماعي..!.

الخلاصة والتي قد تختصر كل ما سبق؛ ولأن برامج رمضان لها أثر ملحوظ على المشاهد أثناء مكوثه متسمراً بالساعات دون وعي بالوقت، أو بأهمية الرسالة التي تحملها كثير من المسلسلات والبرامج، وما أثرها الإيجابي على الشريحة الأكثر متابعة - وإن كان الهم الأول والأخير الربح المادي لا أكثر- إلا أن الاعتدال في عرض هذا الكم من الأعمال الرمضانية مطلب، وأن يكون مثل بقية شهور السنة؛ فرمضان شهر عبادة لا ترفيه وربح يخصص فقط لعرض البرامج والمسلسلات وكثير من السخافات..

وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، من تماد في السباق دون وعي، فإنه سيؤثر حتماً في النشء وهوية الأجيال ومفهومهم لشهر رمضان من الأساس، ويلقي بهم في "ثقافة" وعرة ومناطق غرائبية مع السنين ترتبط بواقع ومفهوم مختلف لهذا الشهر !.

*استثناء

هناك برامج ومسلسلات وأعمال استثنائية أثبتت أنها ذات جودة عالية، تميزت برسائل ودلالات عميقة تعي قيمة الأوطان والإنسان ومستقبله بأهداف سامية تقودها رسالة "الفن" لدحر آفات التطرف والتشدد والعنصرية والطائفية؛ فنجحت بامتياز مثل حلقات "سيلفي"، ومسلسل "خيانة وطن"، وبعضها حركت "التفكير" الراكد بوجهات نظر قد يختلف عليها أو يتفق ولكنها تُحترم مثل برنامج "صحوة"، وبرامج رسّخت بمهنية سيرة قامات وطنية سامقة خدمت الزمان والمكان مثل برنامج "من الصفر"، أما العمل المتميز بمهنيته العالية وإدارته الاحترافية وسلاسته الجاذبة بغض النظر عن هويته وخطه فنجده بامتياز في "ياهلا رمضان"، أما "كثير" أعمال رمضان من وجهة نظري فهي من نوع "برامج رمضان تفرقنا" !.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".