حوار مع السماجة !

كانت البرامج الحوارية الجيدة من الأشياء القليلة التي تحفظ للتلفزيون بعض كرامته خلال شهر رمضان وسط طوفان البرامج الفكاهية السامجة والمسلسلات البكائية الرديئة، لكن معظم البرامج الحوارية الجيدة اختفت هذا العام بينما سقطت برامج حوارية أخرى في فخ السماجة والخيارات الرديئة لشخصيات الضيوف وموضوعات الحوار!

لا أدري هل كان غياب حوارات متميزة اعتدنا عليها في دورة برامج رمضان مع شعراء وكتاب ومغردين ومثقفين ومشاهير مجتمعين مقصودا للابتعاد عن حقول ألغام سلبيات وانتقادات الشأن العام أم أن موضة السطحية في اختيار الضيوف والموضوعات كانت الطاغية هذا الموسم ؟!

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شيء مؤسف أن أجد محاورا ينتقل من مستوى محاورة الرؤساء والوزراء والأعلام ورموز الفكر إلى مستوى محاورة رموز السماجة والسطحية والتفاهة !

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بعض الحوارات يفسدها المحاورون أنفسهم ، فبعضهم لا يكف عن إصدار أصوات «الهمهمة» أثناء حديث ضيفه وكأنه يعزف لحنا رديئا، أو ترديد آخر كلمات إجابته وكأنه يستمع لقصيدة نبطية، أو مقاطعته قبل أن يكمل إجابته، أو الاستيلاء على مساحة الضيف ليعبر عن أرائه الشخصية وكأنه يحاور نفسه!

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المحاور الجيد يعرف متى يتكلم ومتى يصمت أثناء الحوار، لكن الصمت.. لغة لا يجيدها الثرثارون !

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".