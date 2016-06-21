خطر الترويج للحالات الفردية

مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعية بمختلف أنواعها أصبح كل فرد منا يملك هاتف جوال أشبه بمن يملك قناة إعلامية منفردة ،فكلما قرأ شيئاً أو سمع أو شاهد مقطعاً بادر بإرساله لمن له إتصال بهم ، فإذا كان لدينا قرابة 60 مليون شريحة هاتف ولدينا أكثر من 30 مليون نسمة في المملكة فهذا يعني أن هناك مايقارب الـ 30 مليون قناة إعلامية منفردة تبث يومياً وعلى مدار الساعة مختلف الأخبار والمشاهد فضلاً عن الحسابات المتعددة الموجودة في وسائل التواصل الإجتماعية والتي قد تضاعف عدد هذه القنوات أضعافاً مضاعفة .

هذا الزخم الإعلامي الجديد أصبح شغله الشاغل مايجده من تصرفات فردية تقع هنا وهناك وليست ذات أهمية وينحصر أثرها في فئة معينة بل قد تكون شخصية وقد ينكرها مجتمعنا ومع ذلك فإننا نجد تلك القنوات تروج لها بشكل كبير دون غيرها من الأحداث الأخرى التي قد تكون أكثر منها أهمية ، وهناك العديد من الشواهد والأمثلة اليومية ومنها مانشر مؤخراً عن تمزيق شهادات التخرج العلمية أو ضرب بعض الأبناء وهم يلعبون في منزلهم أو بعض الحوادث الإجرامية أو المواقف الحرجة لبعض الشخصيات بل أحيانا تكون هناك مقاطع فيها تشهير وإساءة لأشخاص ومع ذلك فإن الملايين من تلك القنوات الإعلامية الفردية تسارع بنشرها .

ساهم صدور نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في الحد من الجرائم التي تنفذ من خلال الإنترنت كما ساهمت التحذيرات المتتالية حول استخدام وسائل التقنية بشكل سلبي في تراجع الكثير من نشر المعلومات والأخبار والأفكار الوهمية أو السلبية خصوصاً بعد تحذير بعض المحامين من أنه قد تكون هناك مسؤولية على مدراء مجموعات الـ ( واتساب ) مما يتم تداوله في تلك المجموعات ، غير أننا اليوم في حاجة ايضاً إلى صدور نظام يساهم في الحد من تداول مثل تلك الأحداث الفردية والتي لا أهمية لها ولا فائدة منها سوى تشويه صورة أفراد المجتمع بل وفي بعض الأحيان صورة الوطن بشكل عام .

ظاهرة ارتفاع تداول الأحداث الفردية من خلال وسائل التواصل الإجتماعية في مجتمعنا ظاهرة جديرة بالدراسة ولها آثار سلبية عديدة فهي في كثير من الأحيان تعطي انطباعاً خاطئاً عن الصورة الحقيقية للمجتمع كما إنها تعد مادة دسمة لمن يريد أن يشوه صورة مجتمعنا وفي الوقت نفسه فإننا نستاء عندما يأتي نقد من الخارج على بعض تصرفاتنا وقد نكون نحن من ساهمنا في ترويج ذلك التصرف ونشره بالرغم من أنه تصرف فردي ، إضافة إلى ما تسببه تلك الأحداث من تضييع لكثيرمن الأوقات وخلق العديد من المشاحنات بين الأفراد والذين يؤيدون أو يعارضون مضمون تلك الأحداث الفردية والتي قد يكون بعضها غير حقيقي.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".



