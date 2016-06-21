مساعدات سعودية لـ12 ألف نازح سوري في ريف إدلب

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة سوريا المساعدات الإغاثية على النازحين واللاجئين السوريين في ريف إدلب على الشريط الحدودي في مخيمات دركوش جسر الشغور واللاجئين في التن اوز وقرية حجي باشا، إضافة إلى استهدافها 938 أسرة من اللاجئين في منطقة بيروت خلال المحطة الخامسة والثلاثين من برنامجها الرمضاني "ولك مثل أجره 4".

وأفاد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة سوريا في تركيا خالد السلامة أن الحملة استهدفت خلال هذه التوزيعات ما مجموعه "2.400" أسرة بواقع "12.000" مستفيد من النازحين السوريين في المناطق الحدودية والمخيمات الواقعة على الحدود ما بين سوريا وتركيا، مؤكدا أن مكتب الحملة في تركيا وضع الخطط لتنفيذ برنامج "ولك مثل أجره " قبل بداية شهر رمضان والعمل يجري طبقًا لما أعد مسبقا.

بدوره، أشار مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال إلى أن الطرود الغذائية وزعت لتشمل جميع الفئات العمرية ممن هم بحاجة لها من حالات إنسانية تعاني من ظروف معيشية صعبة والعمل جار لتغطية جميع المناطق والمدن اللبنانية.