بالصور.. حرس الحدود السعودي يراقب 8 آلاف كيلومتر

يُعد #حرس_الحدود السعودي أحد قطاعات وزارة الداخلية المهمة لدوره الأمني في حفظ سلامة المواطن والوطن من عبث المنحرفين واعتداء المغرضين من خلال مرابطة رجال هذا القطاع على امتداد حدود #السعودية البرية والبحرية التي تتجاوز أطوالها أكثر من 8 آلاف كيلومتر.

ودأب حرس الحدود منذ تأسيسه على تطوير قدراته البشرية والآلية للوصول إلى المستوى الذي يمكنه من أداء مهامه على الوجه المطلوب.

ويتبع المديرية العامة لحرس الحدود عدد من الإدارات الرئيسية والفرعية، فضلا عن قيادات في مناطق #مكة_المكرمة والمدينةالمنورة والشرقية وتبوك وجازان ونجران والشمالية وعسير والجوف.

ويرأس كل قيادة منطقة قائد ومساعد ترتبط بهما إدارات وأقسام تتشابه في أعمالها مع الإدارات العامة المتخصصة في المديرية العامة لحرس ‌الحدود بالرياض، وتضم كل قيادة عددا من القطاعات التي تحددها طبيعة المنطقة سواء بحرية أو برية ويرتبط بكل قطاع عدد من المراكز المنتشرة على طول الحدود والوحدات الخاصة ومهامها الأمنية.

وتضم المديرية العامة لحرس الحدود عددا من الوحدات الخاصة في كل من المديرية والقيادات منها وحدات أمن الموانئ المكلفة بحراسة الموانئ وتتكون من 18 وحدة أمن ميناء.

وتمتلك المديرية العامة لحرس الحدود 5 وحدات بحرية مهمتها تسيير دوريات بحرية بعيدة المدى ومتوسطة المدى وساحلية، إضافة إلى ورش بحرية متكاملة لصيانة جميع القطاعات البحرية.