بالفيديو.. كفيفة سعودية تبهر المبصرين

تلتقط الفحم وتتلمس جدران المنزل لترسم عليه لوحات فنية مبهرة، ولكن أمها فضلت أن تتركها ترسم على جدران السطح، إلى أن اشترت لها لوحات لتبدأ نورة حمود مجرشي بمشوار الفن التشكيلي.

نورة حمود مجرشي رسامة سعودية فاقدة للبصر، ولا ترى من هذا العالم إلا ما تتخيله وتحوله للوحات فنية غاية في الدقة، مبهرةً كل من شاهدها.

شاركت في معارض متعددة للتعريف بالفن الذي تحمله فاقدة البصر وهي تتلمس أشياءها وترسم للمبصرين لتبهرهم بما يشاهدوه.

عندما تشرح لوحاتها الفنية يعتقد المستمع أنها تشاهد كل التفاصيل رغم أنها لم تر الدنيا قط في ظاهرة يعتبرها البعض معجزة.

بداية الطريق

تحدثت نورة مجرشي عن دعم والدتها لها عندما اكتشفت أنها رسامة بالفطرة، عبر لوحات فنية كانت ترسمها على جدران المنزل بالفحم قبل أن تتحول للوحات الفنية.

وشاركت نورة في العديد من المعارض، وعند سؤالنا لها: كيف ترسم؟ أجابت أنها ترسم تخيلاتها وتحولها للوحات فنية متعددة، وتهوى رسم الأجرام السماوية والمجرات، وكذلك ما تتخيله عن الواقع من حولها.

وتبين نورة أنها تنتج بين ثلاث وخمس لوحات فنية في الشهر، فيما لا يتسنى لها البيع إلا من خلال المعارض المتخصصة التي تقام في بعض المناسبات في منطقة الرياض.

كما تقوم نورة برسم الشخصيات من خلال تلمس الوجه باليد لتحوله للوحة فنية يستغرق معها الرسم وقتا أطول من المعتاد.

كيف تتعرف على الألوان؟

قالت نورة مجرشي إن هناك أجهزة تتعرف على الألوان من خلال وضع اللون معه، كما أنها في كثير من الأحيان يكون لديها مساعدون من حولها لتتعرف على الألوان وترسمها.

ولكن معظم رسومات نورة هي باللونين الأبيض والأسود، وتعمل نورة مجرشي على استخدام الجوال بسرعة فائقة، وتختار مقاطع الفيديو دون مساعدة أحد عبر البرامج الخاصة للمكفوفين.

كيف لفتت لوحات نورة مجرشي أمير الرياض؟

عملت عبير الباز، مؤسسة فريق طموح التطوعي ومنظمة فعالية لأجلهم، على وضع لوحات نورة مجرشي في موقع مميز أمام زوار المعرض.

وتقول عبير الباز خلال خروج الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، لفتت انتباهه لوحات نورة مجرشي، ليعود ويتأمل اللوحات، واستغرب أن تكون كفيفة، ولم تكن نورة حاضرة بسبب مرضها ووجودها في المستشفى.

وتبين الباز أن أمير الرياض اشترى مجموعة من لوحات نورة مجرشي، وقال سأضعها في منزلي في مبادرة ودعم لنورة، وأيضا لإعجابه بما تنتجه نورة من لوحات وفن راقٍ.