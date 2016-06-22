خادم الحرمين لـ12 سفيراً جديداً: نعتز بصداقة دولكم

تسلم #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الإسلامية والعربية والأجنبية، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

ورحب خادم الحرمين بالسفراء الجدد، وأكد اعتزاز المملكة بالصداقة واستمرار العلاقات وتطورها مع دولهم، متمنياً للسفراء طيب الإقامة في المملكة.

من جهتهم، أكد السفراء حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والسعودية، والرقي بها في مختلف المجالات.

وتسلم الملك سلمان، أوراق اعتماد كل من سفير كولومبيا "غير مقيم" ديجو كاردونا، وسفير جمهورية الهند أحمد جاويد، وسفير جمهورية إيطاليا الدكتور لوكا فيراري، وسفير جمهورية إثيوبيا أمين عبدالقادر بركت، وسفير جمهورية إندونيسيا أغرس مفتوح أبي جبريل، وسفير جمهورية الجزائر أحمد عبدالصدوق، وسفير سلطنة بروناي دار السلام داتو حاج يوسف إسماعيل، وسفير جمهورية السنغال شيخ تيجان سي، وسفير جمهورية طاجكستان ضراب الدين قاسمي، وسفير جمهورية البوسنة والهرسك سناهد بريستريتش، وسفير جمهورية مالي زيني مولاي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لي هوا شين.