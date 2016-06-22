في رمضان.. السعودية تحبط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من مليونين وأربع مئة ألف قرص إمفيتامين مخدر عبر شواطئ محافظة حقل بمنطقة تبوك.

وصرح المتحدث أنه تم عند الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر رمضان المبارك، الاشتباه في واسطة بحرية مزودة بمحرك وهي تتجاوز الحدود البحرية السعودية باتجاه شواطئ محافظة حقل، وبمتابعتها واعتراضها تمت السيطرة عليها وضبطها والقبض على ركابها وعددهم اثنان، لا يحملان هويات شخصية ويدعيان بأنهما مصريا الجنسية، وبتفتيش الحمولة المنقولة معهما على الواسطة البحرية تم ضبط 2.407.000 قرص إمفيتامين مخدر، و8 كلغ و190 غراما من مادة الأفيون المخدرة، و8 كلغ و400 غرام من مادة الحشيش المخدر.