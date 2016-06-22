"التعاون الإسلامي" تدعو لعدم التدخل في شؤون البحرين

أكدت الأمانة العامة لمنظمة #التعاون_الإسلامي على ضرورة الامتناع عن التدخل في شؤون #البحرين، مشيرة إلى أنها تتابع بارتياح جهود حكومة مملكة البحرين في إرساء المؤسسات وسلطة القانون وتعزيز ممارسة مواطني البحرين لجميع حقوقهم المشروعة.

وأهابت المنظمة في بيان صحفي، الأربعاء، بكل الأطراف المعنية في البحرين وضع المصلحة العليا للمملكة وشعبها فوق كل اعتبار.

وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين اتساقا مع مبادئ ميثاق #المنظمة التي تدعو إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

هذا وبعد أن توالت ردود الفعل العربية مؤيدة قرار البحرين وقف عمل #جمعية_الوفاق وإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، هدد الحرس الثوري الإيراني مجدداً البحرين بثورة. وقال في بيان أصدره، الثلاثاء، إن إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم سيؤدي إلى ثورة في البحرين.