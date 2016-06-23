السعودية.. أول ممشى للمكفوفين في جدة بطول 1000 متر

أضافت مدينة #جدة خطوة جديدة في مجال خدماتها للمكفوفين. خطوة طولـها ألف متر، وتتمثـل في أول ممشى مخصص للمكفوفين، و#ضعاف_البصر.

وقد دعت الأصحاء إلى خوض تجربة المشي برفقة #المكفوفين بعد أن تمت تغطية أعينهم لمعرفة نسبة نجاح المشروع.

فكرة تقبلها مجتمع جدة بترحاب قابله عتاب من قبل المكفوفين المشاركين في يوم التدشين الأول، إلا أنهم قالوا أيضاً إن للتجارب الريادية استحقاق تصحيح عيوبها من خلال التجريب اليومي وأخذ ملاحظات المستفيدين من خدماتها.

وتخلو المراجع الإحصائية في السعودية من وجود أرقام دقيقة عن المكفوفين وضعاف البصر، بينما لم يتم تسجيل سابقة لناحية إدراج المكفوفين في مجالات رياضات المشي.

الملاحظة الأكثر لفتاً للانتباه في سياق مشروع #ممشى_المكفوفين تكمن في أن أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع هو أيضاً من المنتمين إلى فئة الإعاقات البصرية، بينما تطوير وتعزيز وانتشار التجربة في مدن السعودية سيكون مؤشراً حضارياً متقدماً.