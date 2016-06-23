السعودية.. مقتل المطلوب عبدالرحيم الفرج في العوامية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 1437/9/17هـ ، وأثناء قيام رجال الأمن بتفتيش منزل المطلوبين للجهات الأمنية عبدالرحيم علي عبدالرحيم الفرج، وشقيقه ماجد علي عبدالرحيم الفرج، الكائن ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، و‏المتورطين في عدد من الجرائم الإرهابية، منها إطلاق النار على رجال الأمن، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، والاعتداء على عدد من المواطنين والممتلكات العامة، وارتكاب جرائم سطو مسلح، وبعد استكمال إجراءات التفتيش وضبط عدد من الأسلحة النارية وكميات كبيرة من الذخيرة لها، تعرض رجال الأمن إلى إطلاق نار كثيف من مجهولين، ما اقتضى الرد عليهم بالمثل، ولم ينتج عن ذلك إصابة أحد من المواطنين أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد، وقد تبلغت الجهات الأمنية في وقت لاحق وصول شخص متوفى نتيجة إصابته بطلق ناري إلى مستوصف جمعية مضر بالعوامية.

وأوضحت إجراءات التثبت من هويته أنه المطلوب عبدالرحيم المشار إلى اسمه آنفاً، ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها لتحديد علاقته بالجناة مطلقي النار، وتواصل إجراءاتها في تعقبهم وماجد المذكور.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتحذر من التعامل مع المطلوب ماجد الفرج أو غيره من المطلوبين المعلن عنهم سابقاً، سواءً بإيوائهم أو بالتستر عليهم، أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم، وأن ذلك سيوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة، وتجدد في الوقت ذاته دعوتها لكافة المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم، كما تشكر القائمين على مستوصف جمعية مضر بالعوامية على أداء مسؤولياتهم والتزامهم بالأنظمة.