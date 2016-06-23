الشريان.. إعلامي من عمق المركاز

يشدني كثيرًا الإعلامي السعودي داوود الشريان، كلَّما رأيته أو سمعت صوته عبر الأثير، أجدني وقد تركت أمري وما بين يدي لأنصت إلى حواره، سواء أكان ذلك في برنامجه الشهير «الثامنة مع داوود»، أو في برنامجه الرمضاني الذي يُبث حاليًّا بعنوان «الشريان»، إذ تشدني فيه حالة البساطة، وانعدام التكلف في الحديث، يُعجبني كثيرًا حين يغوص بهدوء في سمات شخصيَّة ضيفه، فيعمل على تفكيكها دون أن يعي الآخر بذلك، ودون أن يستشعر المشاهد أيّ حالة من الملل.

على أن أجمل ما أحببته في الشريان أنَّه يُدير حديثًا متلفزًا بقانون وأعراف الديوانيَّة، أو المركاز كما نقول في مجتمعنا الحجازي، فلا يهتم لرسم شكل مُعيَّن لجلسته، فتراه متسمِّرًا كأنَّه خُشُبٌ مُسنَّدة، أو الظهور بإطار شكلي خاص ووجه مرسوم بإتقان، كما اعتدنا رؤيته في غيره من المقدمين محليًّا وعربيًّا، كما لا يحرص على تنميق ألفاظه لتخرج بشكل رسمي باهت، ولا يُشغل نفسه بكتابة مقدِّمات مُطولة، أو يَغرق في قراءة خاتمة مُملَّة، فتراه ببساطة وتلقائيَّة يفتتح حديثه بقوله: حيَّاكم الله وينهيه بأمان الله، وبينهما حديث تلقائي شفاف يفرض على الناس متابعته، نابع من ثقافة مكتنزة، تستكشف ملامحها بين ثنايا حديثه، ودون أن يتكلَّف في إظهارها، أو يستعرض بذكر بعض تفاصيلها، وهي ثقافة حقيقيَّة تشكلت في وجدانه المعرفي بحكم طبيعة المرحلة التي عاشها في بدايات حياته المهنيَّة، أسوة بباقي المتفردين من جيله، الذين شُغفوا بقراءة ومتابعة مختلف الحوارات الفكريَّة السائدة في وقتهم بين يمين ويسار.

في برنامجه الرمضاني «الشريان» أظهر داوود وجهه الكوميدي، وأبدى بعض سمات روحه البسيطة، في حوار يظهر لك لوهلة بأنه عفوي، ودون أن يَستشعر المشاهد أن جهدًا كبيرًا بذله المعدّون من خلف الكواليس لإخراجه بالصورة التي نراها، ولعمري فتلك مهارة يصعب على أحد أن يُظهرها بتلك الليونة، إلاَّ إن كان بمثابة شريان القلب الذي يُحيي أجسادنا بهدوء وسكينة، وهنا يكمن وجه المفارقة الغريبة في عنوان البرنامج الرمضاني الحالي الموسوم بـ»الشريان».

هكذا صنع داوود الشريان لذاته طريقًا في عالم الصورة المرئيَّة، وأثبت أن قيمة العمل وأهميته ليس محصورًا في كثرة مساحيق الوجه، وجمال الهندام، وتكلف اللغة واعتسافها، كما نراه في عديد من المقدمين المحليين والعرب، وإنما يكمن في بساطة القول، وصدق الطَّويَّة، والمهم عمق ووعي المعرفة، التي تجعلك قريبًا من الآخر على كل حالاته، وهي طبيعة الإعلامي الصادق، المحب لعمله، الراغب في ترك بصمة طيبة تُخلد اسمه.

نقلاً عن المدينة