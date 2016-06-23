الملك سلمان يدشن مشاريع في المدينة بقيمة 5 مليارات ريال

يدشن خادم الحرمين الشريفين عددا من المشاريع التنموية والتعليمية خلال زيارته المدينة المنورة بقيمة خمسة مليارات ريال، من شأن تلك المشاريع أن توفر بيئة معيشية وخدمية أفضل تتناسب مع السكان والزائرين سنويا للمنطقة.

وتأتي المشاريع التعليمية بمقدمة المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، إذ سيتم تدشين مشروع الجامعة الإسلامية بتكلفة قدرها 843 مليون ريال لتشمل المباني الجامعية ومرافق مختلفة.

كما سيتم تدشين 45 مدرسة جديدة للبنين والبنات بقيمة 341 مليون ريال موزعة على كافة محافظات المدينة.

ومن منطلق الأمن المائي وتحقيق سبل الاستدامة، سيدشن خادم الحرمين مشروع الخزان الاستراتيجي بطاقة تخزينية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب بقيمة 235 مليون ريال.

كما سيتم اعتماد مشاريع الكهرباء من خلال إنشاء محطة وسط المدينة ومحاطات تحويل الطاقة الخمس عشرة في كل من أحد والبركة والخندق والبيداء إلى جانب تمديد شبكات نقل 110 بتكلفة 2475 مليونا.

وفيما يتعلق بالمشروعات البلدية، فقد تم تخصيص مليار ريال كقيمة إجمالية لعدد من المشاريع التي تهتم بدرء مخاطر السيول والحماية ومشاريع الطرق والمرافق العامة وتحسين البنية التحتية.

أما المشاريع الصحية فسيتم تدشين مستشفى المدينة المنورة العام بسعة استيعاب 500 سرير بقيمة 415 مليون ريال.