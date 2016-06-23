بالصور.. خادم الحرمين يزور المسجد النبوي

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم إلى المدينة المنورة قادماً من محافظة جدة.

ولدى وصول الملك سلمان مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، كان في استقباله الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة.

وعقب وصول خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المدينة المنورة، توجه لزيارة المسجد النبوي، حيث كان في استقباله عند باب الحرم النبوي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز الفالح، وأئمة المسجد النبوي ومسؤولو الرئاسة، ثم أدى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والأمراء الصلاة في الروضة الشريفة.

كما تشرف خادم الحرمين الشريفين بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، بعد ذلك تسلم الملك سلمان هديتين عبارة عن نسخة نادرة من المصحف الشريف، وكتاب عن مكتبة المسجد النبوي الشريف.