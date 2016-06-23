برنامج في "الحوار والتعايش" بمركز الملك عبدالعزيز

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برنامجا تدريبيا في إطار مساعيه لنشر ثقافة الحوار، وفي ضوء التعاون المستمر مع لجنة الدعوة في إفريقيا، وكان بعنوان: "تنمية مهارات الاتصال في الحوار والتعايش".

حضر البرنامج 45 ضيفا من كبار الدعاة والمثقفين والكتَّاب المهتمين بمعالجة الأمن الفكري في القارة الإفريقية، وذلك يوم الخميس الحادي عشر من شهر رمضان الحالي 1437هـ.

وفي سياق متَّصل، نتج عن الشراكة بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ولجنة الدعوة في إفريقيا عدد من اللقاءات التوعوية والبرامج التدريبية التي قدمها المركز خلال شهر رمضان لثلاثة أعوام متتالية، حيث استهدفت ممثلين عن 43 دولة إفريقية، إضافة إلى مبادرة المركز بتنفيذ دورة تدريبية لملَّاك الإذاعات في موسم الحج للعام 1435هـ.

والجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز مستمر في الشراكة والتواصل مع لجنة الدعوة الإفريقية في مجال التدريب، بما يحقق نشر رؤية المركز خارج حدود الوطن، وبما يساعد الدعاة المشاركين على فتح المزيد من آفاق التواصل مع الآخر.