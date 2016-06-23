شباب وشابات يتطوعون لتجهيز 20 ألف وجبة إفطار للصائمين

يهدف الشبان السعوديون إلى تنمية الحس الاجتماعي منذ أربعة أعوام في مشاريع تطوعية، أكثرها نشاطاً، تفطير الصائمين عند الإشارات. وقد تطوع 70 شاباً و300 فتاة لتجهيز 20 ألف وجبة إفطار للصائمين.

ويرى باحثون أن من دوافع التطوع "الرغبة في الشعور بالراحة النفسية"، وينتج عنها في النهاية الالتزام الذي يدفع المتطوع إلى العمل، كما أن دوافع العمل التطوعي في الدول المتقدمة تختلف عنها في الدول النامية، طبقاً لظروف كل مجتمع.

كذلك يختار المتطوعون أكثر شوارع الرياض ازدحاماً لريّ ظمأ الصائمين الذين داهمهم الأذان عند إشارة المرور.