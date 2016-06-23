مرور المدينة يقدم حلولاً للازدحام بالطرقات

تواصل الأجهزة #السعودية المعنية بضبط وإدارة حركة المرور حول المسجد النبوي وساحاتِه، تطبيق خططها المانعة ولوج السيارات الصغيرة ورفع نسبة التزاحم، مع تقديم حلول بديلة لنقل الزوار والمصلين.

وتتمثل حلول الحركة الترددية بوجود أماكن حجز السيارات الصغيرة، ووجود أسطول كبير من حافلات النقل المسؤولة عن نقل المصلـين والزوار إلى #المسجد_النبوي ثم ضمان عودتهم، بمتوسط عشرين ألف راكب يومياً.

كان مهماً الارتكان إلى وجود 9 مواقف للسّيارات الصغيرة بطاقة استيعابية تفوق 20 ألف #سيارة، متناثرة حول المحيط البعيد للحرم مع ضمان حراستها وحمايتِها.

تؤخذ خطة مرور المنطقة بالحرم النبوي على محمل الجد من أجل حماية المشاة أولاً، وتقليل مخاطر تزاحم السيارات، وكذلك تمكين الزوار كما المصلـين من الوصول إلى #المسجد بسهولة وزمن أقصر.