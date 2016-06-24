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الأمير محمد بن سلمان يلتقي رئيس شركة "آبل"

المصدر: نيويورك – العربية.نت
ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك
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التقى #ولي_ولي_العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في نيويورك.

يأتي ذلك اللقاء ضمن اللقاءات التي يجريها ولي ولي العهد مع كبار رؤساء الشركات الأميركية والمسؤولين في الحكومة.

وخلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، التقى ولي ولي العهد، عدداً من مسؤولي الشركات التكنولوجية العملاقة في العالم، ووقع اتفاقيات مع عدد منها، ما يعد تجسيداً لـ #رؤية_2030.

ومن المقرر أن يتوجه ولي ولي العهد إلى فرنسا للقاء الرئيس فرنسوا #هولاند الاثنين المقبل، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية في #الرياض لبحث القضايا المشتركة والتعاون بين البلدين.

كلمات دالّة

#رؤية 2030, #هولاند, #الرياض, #آبل, #محمد بن سلمان, #فرنسا, #ولي ولي العهد

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