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السعودية.. أوامر ملكية بتعيين 7 مديري جامعات

المصدر: الرياض – العربية.نت
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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أصدر #خادم _الحرمين _الشريفين #الملك _سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، عددا من الأوامر #الملكية التي تقضي بتعيين 7 #مديري #جامعات بالمرتبة الممتازة.

وجاء في الأمر الملكي: "يعين الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مديراً لجامعة الملك عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة، كما تم تعيين الدكتور #فالح بن رجاء الله السلمي مديراً لجامعة الملك #خالد بالمرتبة #الممتازة".

وكذلك تم تعيين الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مديراً لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة، والدكتور #حسام بن عبدالوهاب زمان مديراً لجامعة #الطائف بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين الدكتور أحمد بن حامد نقادي مديراً لجامعة بيشة بالمرتبة الممتازة، وكذلك #الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان مديراً لجامعة حفر الباطن بالمرتبة الممتازة.

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