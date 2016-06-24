تفصيل ثوب الرسوم البيضاء !

على وزارة الإسكان أن توضح لنا بعض المعايير غير المعلنة التي اتبعتها في تحديد خريطة الأراضي البيضاء التي سيشملها تطبيق الرسوم، ففي بعض المدن بدت الخرائط وكأنها رسمت رسما دقيقا وفق مصالح بعض ملاك الأراضي!

فعلى سبيل المثال ما هو مبرر عدم دخول الأراضي الواقعة شرق الدائري الثالث وشمال عسفان في مدينة جدة ضمن خارطة رسوم الأراضي البيضاء؟!

***

ما زلت عاجزا عن فهم ذلك.. لماذا يلمع بعض إعلامنا ويفتح أبوابه ونوافذه لمن يسيئون إلينا؟!

هل هو قصور في معرفة معادن الرجال، أم كسل في تقصي حقيقة المواقف، أم سذاجة في التعاطي مع دور الإعلام، أم هو جدار قصير و«خد» يدار عند كل صفعة!

***

يتلاعب هامور الأسهم، فتغرمه هيئة سوق المال، وتصادر الأرباح التي حققها نتيجة هذا التلاعب، السؤال الذي يطرح نفسه: أين «المتداولين المتضررين» من الإعراب في هذه المعادلة؟!

لماذا لا تلغى الصفقات التي تم التلاعب بها أو توزع الأرباح المصادرة على المتضررين بدلا من حصول خزينة هيئة سوق المال عليها؟!

*نقلا عن "عكاظ".

