خادم الحرمين يستقبل رجال الدولة من خريجي ثانوية طيبة

استقبل خادم #الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في #المدينة #المنورة بقصر الإمارة مساء اليوم عدداً من #الوزراء وكبار رجال الدولة الحاليين والمتقاعدين من خريجي ثانوية طيبة.

وقد أعرب خادم #الحرمين الشريفين خلال الاستقبال عن سعادته باللقاء بهم، مشيدا بما قدموه ويقدمونه في سبيل خدمة الوطن وأبنائه.

بدوره، ألقى الدكتور بندر بن محمد حجار كلمة نيابة عن أصحاب المعالي أعرب فيها عن سعادة الجميع واعتزازهم بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة.

واستعرض تاريخ ثانوية طيبة التي تأسست في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتعاقب الأجيال في #الدراسة بها ونهلهم من العلم على أيد معلمين أفاضل، وإسهام خريجيها في خدمة الوطن.

وعقب الاستقبال دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود متاجر (صُنع المدينة) في الساحات المحيطة بالحرم النبوي الشريف التي يعمل بها كوادر وطنية.

كما شاهد لوحات تعريفية لمشروعات نماء المنورة وإنجازاتها، إضافة إلى عدد من #المصنوعات من إنتاج بنات المنطقة. ثم تسلم الملك سلمان هدية تذكارية.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #المملكة المتحدة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي #العهد نائب رئيس #مجلس #الوزراء وزير الداخلية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة #المنورة.