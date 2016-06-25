جدة.. عرض 60 لوحة فنية للبيع لصالح جمعية "إبصار"

عرض 60 لوحة تشكيلية لثلاثين فنانة وفناناً في معرض تحت #شعار رؤية إبداعية.

ويعود ريع جزء كبير من المعرض إلى #جمعية_إبصار الخيرية في جدّة.

فرُغم أنّ الدخلَ المادي من أسواق الفنّ التشكيلي يكادُ يكون الأقلَّ على مستوى الوطن العربي، فإنّ ثلاثين فنـّانة وفنـّانا تبرّع كلّ ٌ منهم بجزءٍ أو كامل قيمةِ لوحتين، لمصلحةِ جمعيةِ إبصار المعنيةِ بالمكفوفين في #السّعودية.

تقول دكتورة عائشة نتو عضو جمعية إبصار "نعم، سوقُ اللوحاتِ التشكيلية سعودياً شحيحٌ، لكنْ يقابلـُه كرمٌ غامرٌ من الفنّانين السّعوديين المشاركين في معرض جاء تحت اسم "رؤيةٍ إبداعية" مسبوقاً بتكاتفِ أهل الفنّ لمساندةِ المكفوفين".

كما تقول دكتوره هناء حجازي - فنانة تشكيلية - شاركت بلوحة لابتسام لطفي حتى أقول أن الإعاقة لا توقف #الطموح.

ويتحدث الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود - محاضر في جامعة الأعمال والتكنولوجيا عن ضرورة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بكل اتجاه .

ويقول الشاعر خالد قماش "مبدعو التاريخ العربي كان بينهم مكفوفون امتعونا بإبداعهم ".

قد يكون المعرِضُ صغيرا ً في مردودِهِ المادّي، لكنّه كبيرٌ في قيمتِه المجتمعية بصفتِه تأكيدٌ على العطاء بين شرائح ِ المجتمع ينبئ بنموّ حضاريٍ متسارع، ويؤدّي إلى التفاتِ المجتمعِ إلى شرائحَ تحتاجُ الدعمَ المعنويّ قبل المادي.

ويؤمن أهلُ الفن التشكيلي أكثر بالمزاداتِ الخيرية، ويتنازلون عن جزءٍ كبير من أرباحِهم الماليةِ، مقابل حثّ مجتمع #المال على تعديد أدواتِ البذل من خلال شراء ِ لوحاتٍ يعودُ ريعُها للمكفوفين وغيرِهم من #ذوي_الاحتياجاتِ_الخاصة.