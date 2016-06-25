ذهب لأمير مكة لحل مشكلة زوجته.. فاستضافه للأفطار بمنزله

استضاف مستشار خادم الحرمين الشريفين #أمير_منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في منزله اليوم على مائدة الإفطار المواطن وأبناءه، والذين كانوا يسيرون على الأقدام برفقة الزوجة و4 أبناء على طريق #المدينة بجدة.

وبحسب رواية المواطن فإنه من أهالي تبوك وقد راجعت زوجته عدة #جهات لحل مشكلتها إلا أن معاملتها حفظت، الأمر الذي دفعهم للتوجه لحائل وهناك رفع المشكلة للجهات المعنية فلقيت نفس المصير ولم يجد أي تجاوب ".

وأضاف " أشار علينا أهل الخير بالتوجه للأمير خالد الفيصل، فتوجهت برفقة أسرتي إلى جدة وفي الطريق تعطلت سيارتي قبل #مركز_ثول، فقررنا أن نواصل الرحلة سيرا على الأقدام حتى نلتقي أمير منطقة مكة المكرمة والذي ناشدته - بعد الله - حل قضية زوجتي، فما كان منه إلا أن رحب بنا واستضافنا ووعدنا بالمساعدة وعرض #المشكلة على #وزير_التعليم ".

وقدم المواطن شكره لأمير منطقة #مكة_المكرمة، على حسن الضيافة وما قام به، تجاهه وأسرته، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس بمستغرب على الأمير خالد الفيصل، الذي دعاه لتناول طعام الإفطار ووجه بتأمين سكن له ولأسرته.

وكانت مواقع #التواصل_الاجتماعي تداولت مقطعا لرجل وأسرته كانوا يسيرون على طريق المدينة، ورفضوا المساعدة من أي شخص فيما أصر الزوج على أن تصل مظلمته لأمير منطقة مكة المكرمة، فما كان منه إلا أن وجه بنقل الزوج وأسرته واستضافتهم في جدة، ومساعدتهم على حل مشكلتهم لدى وزارة التعليم من خلال عرضها على مكتب الوزير.