للدواعش.. الطب النفسي هو الحل

هناك من يقول: إن الله تعالى أطال في عمر فرعون الظالم ثمانين عامًا عن محتم أجله، لبرّه مع أمه..

إبراهيم الخليل لم يقتل أباه.. ولا نوح قتل ولده.. ولا لوط فعلها مع زوجه.. ولا محمد مع عمه أبي طالب، عليهم الصلاة والسلام..

أي فقه أَقْنَع وأَمَر توأم في الـ١٨ عامًا بقتل والديهما..؟

جريمة هزت أركان المجتمع السعودي بالخرج، وقبض عليهما..

غدرا بالأم التي ربّت توأمها بتعب الحب، وأبوهم وأخاهم الأصغر.

السؤال: هل في إرث النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أُرسل رحمة للعالمين، ما يُبرِّر انتكاس الفطرة هذه؟!

حاشا وكلا..

الأمر جلل وعظيم.. وتحاشيه وترك الأمور لوزارة الداخلية لوحدها لا يصح..

يلزم من إحدى جامعاتنا التدخل في الأمر علميًا وعمليًا..

رمي كل هذا الهول الذي خرج من بيوت سعودية على جهة بعينها أنها داعمة لداعش لا يصح.

ودفاعنا عن مثل هذه المواقف: أن ديننا براء، وأن دين الإسلام أطهر من دفاع أحد، دون دراسة علمية ونفسية لمثل هذه الظاهرة، لا يصح.

من ذَا الذي يقنعك بقتل والفتك بأسرتك ووالديك وأخيك؟!

شابان توأم في الثامنة عشر من العمر..

فعلا ما لا يفعله أشد الطغاة، فعله هذا الشابان..

بصراحة بعد هذه البشاعة أتمنى والله فَهْم هذا الجُرم اللا طبيعي أبدًا بعرض الأخوين الجانيين للجنة متمكنة جدًا من عباقرة الطب النفسي والاجتماع والدين، وتفكيك شيء من الحقيقة لنفهم..

من يأمن مع ثورة النت ألَّا يلقى نفس المصير؟!

هل الشاب إذا ظهرت عليه ملامح التديُّن سيزيد برّه أم سيُبرِّر قتله ولاءً للبغدادي -عليه وأزلامه من الله ما يستحقون- وكفى!

اللهم إني لا أفهم!!.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".