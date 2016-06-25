محمد بن سلمان يبحث الاستثمار التقني مع رئيس "تويتر"

التقى #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، خلال زيارته لمدينة نيويورك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي.

وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون بشأن تأهيل الكوادر الوطنية والاستثمار في مجال التقنيات الإبداعية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان #ولي_ولي_العهد_السعودي قد التقى بالشريك المؤسس ورئيس #فيسبوك قبل أيام، وبحثا مجالات الشراكة وتدريب السعوديين، والتقى أيضًا الرئيس التنفيذي لـ #آبل تيم كوك، إلى جانب لقاءات أخرى مع كبريات شركات التقنية في #الولايات_المتحدة الأميركية.