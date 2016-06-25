100 شخصية إسلامية في ضيافة الملك سلمان

اكتمل السبت، اليوم العشرين من شهر رمضان، وصول 100 من الشخصيات الإسلامية البارزة من 22 دولة من شبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، ودول البلقان، ودول آسيا الوسطى لأداء مناسك العمرة، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

ووصفت الشخصيات الإسلامية برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بأنه أحد البرامج والوسائل المهمة لتأليف القلوب، واجتماع المسلمين على كلمة واحدة.

واتفقوا على أن المشروعات التي شاهدوها في منطقة الحرم المكي وزيادة سعة واستيعاب المسجد الحرام لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين تدعو للفخر والاعتزاز لهذه الأعمال الإسلامية المباركة التي تزداد وتتطور في مدد وجيزة.

وقالت الشخصيات وهم مفتون ورؤساء جمعيات إسلامية في سياق تصريحاتهم "وجدنا عناية طيبة منذ نزولنا من الطائرة إلى أن وصلنا إلى مقر السكن وهذا أمر ليس بسيطاً، حيث يأتي الناس بالملايين إلى هذه البلاد الطاهرة ويجدون هذه الخدمات المتطورة، والتسهيلات المتنوعة في المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وفي كل مكان يتواجدون فيه".