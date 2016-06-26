أميتوا (داعش) بالتجاهل؟

لو كنت غربياً تتابع أخبار الشرق الاوسط فإنك ستتوقع أن المملكة العربية السعودية تعيش في حالة حرب شوارع مع إرهابيين يحتلون بعض الأحياء في المدن ويتحركون في شوارعها الخربة التي تتصاعد منها أعمدة دخان الإطارات وبقايا السيارات المفخخة.. هكذا ستبدو الصورة لمن يتابع التغطيات الصحفية للعمليات الإرهابية وما تشمله من مبالغة وتكرار وتوسع بطرحها وربطها بكل الأحداث الإقليمية والدولية.. وقد شهدنا كيف أن كل الأخبار خلال نهاية الأسبوع تناولت بكثافة جريمة مراهقين قتلوا والديهم بوصفها عملية إرهابية ممتدة لا بوصفها حدثاً اجتماعياً يتطلب التناول من نواحٍ تربوية ونفسية.

ما هي مكاسب التنظيم الإرهابي من تحريض مراهق على قتل والديه؟.. هل يتوقع التنظيم الإرهابي مثلاً أن الحي الذي يسكنه الإرهابيان رفعت فيه أعلام إمارة تابعة للبغدادي؟ أو أن آلاف المواطنين اتجهوا إلى منزل الأخوين الإرهابيين مؤيدين مبايعين؟ أو أن الحكومة السعودية قالت بعد هذه الجريمة إنها لا تستطيع مواجهة هذا التنظيم؟.

الاعتداءات (الداعشية) في المملكة من الواضح انها لا تهدف لنشر فكرها أو الدعاية له بدليل مخالفتها لأبسط أبجديات التسويق واستهدافها للفطرة الإنسانية عبر التحريض وتبني قتل الوالدين والأقارب.. حيث لا يوجد شخص انضم لداعش لانه رأى مشهد "تكفى يا سعد" وأعجبه وقرر أن يعتنق هذا الفكر.. ذلك كان ربما يحدث عندما كانت (القاعدة) تستهدف الغربيين.

لذلك فإن أبعد مكسب يمكن أن تحققه داعش من مثل هذه العمليات هو الحصول على (التغطية الإعلامية) وهو الهدف الرئيس كما ورد في توصيات الضلال (إدارة التوحش): "افعل أي شيء، ولو كان ضربة على رأس صليبي، فالأثر الإعلامي بعد الفعل سيؤدي لتجنيد المزيد".. وهو الهدف الذي بكل أسف نحققه لها عبر انسياقنا خلف نشر شعاراتها وصور أفرادها ثم تداول الفيديو الذي يصفون فيه عملياتهم القذرة.

والداعشي المنفذ للجريمة ليس بمعزل عن هذا الهدف.. حيث إنه في حقيقته لا يحمل إلا إحدى رغبتين: إما الرغبة في الخلاص أو الرغبة في الظهور؟.

الرغبة في الخلاص غالباً ينتهجها أصحاب السوابق من الشاذين أو المدمنين على المخدرات الذين يبحثون عن التكفير عن انحرافاتهم السابقة بتطرف يوازي تلك الانحرافات، أو هو ذلك الفاشل الذي عجز عن إيجاد نفسه في مجتمع مدني حديث؛ فتجده في الغالب عاطلاً عن العمل أو فاشلا دراسياً أو اجتماعياً؛ فيتجه للخلاص من واقعه الفاشل بالانتحار "على الطريقة الداعشية" بوصفها أقصر الطرق للاستسلام والخروج من هذا الفشل الذي يحيط به.

الداعشي الآخر (الأخطر) هو الذي يبحث عن الظهور الإعلامي الذي يحوله من نكرة إلى شخص مشهور، وغالباً وللأسف يبدأ الأمر بالانتقام من الذين يهمشونه في محيط العائلة إلى أن يصل إلى محيطه الاجتماعي.. وتتم عملية اصطياده عبر ملاحظة حسابه في تويتر وتتبع "حلطمته" ثم اختطافه بأناشيد "الصوارم" ومقاطع "الذبح" والخطب التي تعج بالصراخ و"الهمهمات" حتى يندمج تماماً مع التنظيم الإرهابي ويصبح أداة بأيديهم يتصرف بلا وعي وينتظر الأوامر بتسليم تام.. وعندما ينفذ جريمته فإنه لا يتخيل مكاسب التنظيم وخسائره؛ بل يتخيل صورته عاصباً رأسه يرفع سبابته ويقرأ البيعة والناس تتداول اسمه واسم أبيه والمدارس التي ذهب إليها وصور سيارته وبيته وأصدقائه.. إنه يتخيل تحقيق ذاته وانتقاله من الهامش إلى صدر الصفحات الأولى للصحف!.

لذلك وبما أن هذا هو الهدف الرئيس للتنظيم الإرهابي؛ فلماذا لا نبحث تجاهل أخبارهم.. والاكتفاء فقط بنشر نص بيان وزارة الداخلية بدون أي إضافات أو اجتهادات.. لأن المسألة لم تعد تتعلق بسبق صحفي بل بخدمة مجانية نقدمها للدواعش عبر نشر عملياتهم والتفاعل معها وبالتالي إيصال رسالتهم.. وكما قال الفاروق "أميتوا الباطل بالسكوت عنه".

*نقلا عن صحيفة "الرياض".