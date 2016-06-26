السعودية.. وقف تأشيرات العمرة للموسم الحالي نهائياً

أوقفت #وزارة_الحج_والعمرة إصدار تأشيرات العمرة نهائيا للموسم الحالي بإصدار 6.4 مليون تأشيرة، موضحةً أن #موسم_العمرة لهذا العام شهد زيادة بلغت 7% عن العام الماضي، حيث جاء المعتمرون المصريون في المقدمة.

وكشفت الوزارة اليوم السبت أن أعداد التأشيرات التي صدرت للموسم الحالي وصلت إلى6 ملايين و393 ألفاً و464، بزيادة بلغت 444 ألفاً و252 تأشيرة عمرة، بعدما بلغ عدد المعتمرين لموسم العمرة الماضي 5 ملايين و949 ألفاً و212 معتمراً.

وتشير #إحصاءات الوزارة إلى أن أعداد المعتمرين الذين وصلوا #المملكة حتى أمس بلغ 5 ملايين و956 ألفاً و631 معتمراً.

وجاء #المصريون في المرتبة الأولى بإصدار مليون و303 آلاف و67 تأشيرة عمرة، وصل منهم إلى المملكة نحو مليون و252 ألفاً و800 معتمر، بزيادة بلغت 17 بالمئة عن موسم العمرة الماضي، ثم #باكستان بـ991 ألفا و337 ألف تأشيرة عمرة بزيادة 287 ألفا و24 معتمرا عن موسم العمرة الماضي، ما يعادل 29 بالمئة. وجاءت #إندونيسيا في المركز الثالث بـ699 ألفا و612 تأشيرة عمرة بزيادة 7.2% عن الموسم الماضي.