بالصور.. أطول لوحة جدارية لرؤية المملكة 2030

التحول الوطني رسخ في أذهان أبناء #الأحساء فحولت أنامل عشرة #فنانين «رؤية المملكة 2030»، إلى #أطول_لوحة_جدارية على مستوى المملكة تعبر عن تلك الرؤية عن طريق فن #الإيربرش الجديد على الوطن العربي، بطول 10 أمتار، وارتفاع 3.50 متر، واحتوت الرسمة على صور القيادة الحكيمة بالإضافة لمشاريع تنموية تشهدها المنطقة لتكتمل صورتها الجميلة معانقة جبل القارة، حيث تم نصبها في الجهة الشرقية من بلدة التيمية على طريق المسار السياحي المؤدي إلى مشروع تطوير الجبل.

وأوضح صاحب الفكرة #حيدر_الناصر لـ"العربية.نت" أن اللوحة الجدارية تحكي ملامح الرؤية العظيمة حيث استغرق تنفيذها 7 أيام متواصلة لتكون معلما واضحا لزوار جبل قارة السياحي، وأضاف الناصر أنه تم استخدام تقنية رش الألوان بواسطة مسدس، معتمدا على ضخ الهواء بواسطة جهاز الكمبروسر، وتضمنت اللوحة المعالم الأحسائية ونخيل الواحة، وغيرها من العناصر المعبرة.

وأكد التشكيلي حافظ الرضي، بأنه تم التركيز في اللوحة على تحويل الرؤية إلى صورة ناطقة تعبر عن بعض ملامح #الرؤية_السعودية وتجسد مضمونها، وقام بتنفيذها مجموعة «كلنا رسامين» وهم محمد الحمد، وأحمد الحيد، وحبيب البخيت، وحافظ الرضي، ماهر الحمود، وحسين الحضري، مبينا أنه تم استخدام فن الإيربرش، وهو فن جديد في العالم العربي.