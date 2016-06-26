بالصور.. ثوب سعودي مضاد للرصاص

نسمع الكثير عن الأزياء وتصاميمها، لكن على ما يبدو أن مصمم الأزياء الكولومبي #ميجيل_كاباليرو أراد ابتكار شيء مختلف هذه المرة، فابتكر تصميمات أنيقة ومضادة للرصاص في الوقت ذاته، من بينها الثوب السعودي والبدلات الرسمية.

ويتراوح سعر "البدلة" الرجالية الرسمية بين 6 و8 آلاف دولار، في حين يبلغ سعر السترة فقط 3500 دولار.

قال كاباليرو، الذي يصنع أزياءً واقية من #الرصاص، لكنها خفيفة الوزن لكبار الشخصيات، إن لديه نادياً للناجين به 20 عضواً يدينون بحياتهم لأزيائه، وفقاً لوكالة أنباء رويترز.

وأضاف صاحب دار الأزياء التي تحمل اسمه منذ 21 عاماً، أن أكثر ما يشعره بالرضا ليس كسب المال والأعمال، بل إنقاذ الأرواح، وجاء ذلك على هامش عرض أزياء أقامه الجمعة.

يذكر أن كاباليرو يصدر أعماله إلى 23 دولة، بينما يصنع قطعاً أقلّ إبهاراً، مثل حلل واقية من تفجيرات الألغام و #سترات واقية من الرصاص لقوات الجيش والشرطة أيضا.